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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 12:30

Медицинские специалисты, получившие образование за пределами Российской Федерации, смогут воспользоваться мерами соцподдержки при трудоустройстве в Мурманской области

Специалистам, получившим медицинское образование за пределами Российской Федерации, для трудоустройства по специальности необходимо подтвердить свое право путем признания в России образования или квалификации, прохождения аккредитации специалиста. До оформления необходимых документов, указанные специалисты работают в медицинских организациях, на должностях, не требующих таких документов.

Ранее данные медицинские работники не имели право на получение мер социальной поддержки, при трудоустройстве в дальнейшем на врачебную должность и должности среднего медицинского персонала.

По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса были внесены соответствующие изменения в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области». На днях было пописано соответствующее постановление.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, теперь медицинские специалисты, получившие образование за пределами Российской Федерации, после подтверждения права на работу по медицинской специальности будут иметь право на получение единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, принимаемым на квотированные рабочие места и ежеквартальной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при трудоустройстве в Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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