Медицинских работников региона поздравляют с профессиональным праздником

В Кольском районном центре культуры 11 июня состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. В нём приняли участие губернатор Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Лена Лукичева, депутат Думы Евгений Тарбаев, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе в рамках плана «На Севере – жить» уделяют большое внимание системе здравоохранения: ведётся модернизация амбулаторий, больниц и поликлиник, создают новые фельдшерско-акушерские пункты, обновляют оборудование. Но главное – что медики работают достойно, с душой относится к пациентам.

«Наши медики успешно справились с пандемией и продолжают на высоком уровне выполнять свой долг и на этапе профилактики, и в экстренных ситуациях. Доблестно работают в ходе специальной военной операции, лечат наших военнослужащих в тылу – и они всегда отмечают теплоту и внимательность, чуткое отношение. Спасибо вам за эту искренность, что вы всё пропускаете через себя. Это главное. Конечно, есть много задач, которые мы продолжаем решать. Мы вкладываемся в больницы. Первичное звено активно обновляем, в том числе при поддержке президента Владимира Владимировича Путина, федерального Правительства. Оборудование, ФАПы, амбулатории, поликлиники. Наконец мы добились решения, чтобы новая детская больница у нас появилась, и по модернизации областной больницы. Важно, что получили президентскую поддержку, что здравоохранение на Крайнем Севере должно финансироваться больше, а не как в среднем по методике по стране. Эти решения приняты после визита Президента к нам. Поэтому будем и дальше вместе бороться, чтобы больше средств вкладывать в развитие системы здравоохранения», – сказал губернатор.

Андрей Чибис вручил ряд федеральных и региональных наград: нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», почётные грамоты Министерства здравоохранения России, почётные грамоты и благодарности губернатора Мурманской области.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что здоровье на Севере имеет совершенно особую цену, поэтому все, что они делают для земляков, вызывает чувство признательности и глубокого уважения:

— В самые трудные минуты вы приходите на помощь, совершая порой невозможное. Тысячи людей благодарны вам за то, что и днём, и ночью вы боретесь за здоровье своих пациентов, избавляете от болезней, возвращаете их к полноценной жизни. Ваша миссия благородна. Она требует особых качеств – внимания и сочувствия, высокой ответственности и нравственности, гуманности и интеллигентности, а порой – хладнокровия и выдержки. Сейчас в Мурманской области активно обновляется и совершенствуется материально-техническая база медицинских учреждений. Но любое развитие было бы невозможно без профессиональных кадров. И без преувеличения – в сфере здравоохранения Мурманской области трудятся лучшие представители профессии, верные врачебному долгу и любимому делу.

Особую признательность спикер адресовал ветеранам, посвятившим медицине многие годы и ставшим примером для молодого поколения. Он пожелал всем крепкого здоровья и счастья, вручил награды Мурманской областной Думы.

В этот же день Сергей Дубовой с профессиональным праздником поздравил сотрудников врачебной амбулатории в Видяево и поликлиники в Ура-Губе.

Парламентарий поблагодарил медперсонал учреждений за нелёгкий труд, индивидуальный подход к каждому пациенту, внимание и заботу, а также вручил награды Мурманской областной Думы.

В Мурмашах выразила благодарность врачам и медицинскому персоналу за их неоценимый вклад в здоровье и благополучие общества депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова. Она отметила, что здоровье – это главное богатство, без которого невозможно представить полноценную жизнь:

— Труд медицинских работников всегда был и остаётся востребованным и уважаемым. Особую благодарность заслуживают врачи, медсестры и младший медицинский персонал за их заботу и внимание к людям. Вклад каждого, кто посвятил свою жизнь охране здоровья, поистине бесценен.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/88a/kc8i051u3ief4x6ml92wayna7oxkkvds.jpg