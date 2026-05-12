Медицинских сестёр МСЧ в Снежногорске поздравили с профессиональным праздником

В Международный день медицинских сестёр глава регионального парламента Сергей Дубовой поблагодарил работников за верность профессии и благородное служение людям, терпение и готовность прийти на помощь в любую минуту.

— Для меня это особый праздник, поскольку моя мама много лет работала медсестрой в родильном отделении, затем заведовала комнатой матери и ребёнка на железнодорожном вокзале, узловой станции имени Тараса Шевченко в Черкасской области, – отметил он.

Спикер пожелал медицинскому персоналу дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессионального признания, а также вручил награды регионального парламента.

Благодарственными письмами Мурманской областной Думы отмечены старшая операционная сестра Галина Ерина, медицинские сестры: Галина Мещерякова, Марина Харлова, Елена Рыфальская, Галина Вырвинская, Ирина Сорокотягина, Эльвира Гасанбекова и Ольга Бобкина.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34292/