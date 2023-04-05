Медикам хирургического отделения областной детской клинической больницы вручили награды

В Мурманской медицине состоялись два крупных события – 35-летие отделения хирургии областной детской клинической больницы и 60-летие детской хирургии в Мурманске.

Напомним, основы отделения были заложены в областной больнице. Взрослую хирургию развивал Петр Андреевич Баяндин, а его супруга Мария Евсеевна Баяндина стала первой заведующей детского отделения, оперируя вместе с Иваном Петровичем Иноземцевым.

Иван Петрович стал вторым заведующим и долгие годы развивал это значимое направление хирургии в Мурманске и области. Вместе с единомышленниками он создал мощную детскую хирургическую службу на Крайнем Севере.

Именно с обращения к истории детской хирургии заместитель губернатора –министр здравоохранения Дмитрий Панычев начал свое поздравление коллегам. Он вручил медикам Благодарности, Благодарственные письма и Почётные грамоты.

Дмитрий Панычев особенно подчеркнул, что развитие областной детской клинической больницы зависит именно от труда врачей, медсестёр, которые заботятся о нашем будущем поколении.

За последние три года из средств федерального и областного бюджетов произошло мощное оснащение больницы современной медицинской техникой, диагностической и хирургической, но наиболее важно, что пришли работать хирургами молодые врачи.

Сегодня в отделении хирургии больницы трудятся 10 врачей во главе с опытнейшим заведующим Андреем Юрьевичем Пахомовым, за год в среднем в отделении хирургии получают лечения 2000 ребят, 1500 из которых получают хирургическое лечение, в том числе и высокотехнологичное.

К юбилею детской хирургии врачи приурочили научно-практическую конференцию, на которую приехали ведущие специалисты из клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а также коллеги из многопрофильных больниц Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, хирурги обсудили различные аспекты хирургического лечения, в том числе проводимого в Мурманской областной детской больнице, делились теоретическими знаниями и практическими наработками.

Фото: https://gov-murman.ru