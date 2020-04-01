Медики Мурманской области получат дополнительные выплаты за работу в сложный период пандемии

Работники скорой, стационарной и первичной медицинской помощи, которые несут дополнительную нагрузку, получат выплаты за работу в условиях противостояния новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области. Предложение регионального Министерства здравоохранения о поощрении врачей, медсестёр и других сотрудников сегодня было поддержано губернатором Андреем Чибисом в ходе заседания правительства.

«Коронавирус – это серьёзный вызов для нашего региона. Та мобилизация, которая была проведена, подтвердила готовность медицины Мурманской области к работе с инфекцией. Безусловно, требуется поддержка тех, кто сейчас находится на передовой – наших медиков», – заявил губернатор и поблагодарил всех сотрудников медучреждений за работу в сложных условиях.

Как было озвучено, стимулирующие выплаты предлагается предоставить трём блокам медработников, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Дополнительные выплаты предусмотрены для работников скорой помощи и первичной медико-санитарной помощи: для врачей – 80%, среднего медицинского персонала – 40%, младшего медицинского персонала и прочего персонала – 20%.

Дополнительные выплаты предлагается назначить и работникам стационаров: врачам – 100%, среднему медицинскому персоналу – 50%; младшему медицинскому персоналу и прочему персоналу – 30%. Оплата для всех будет рассчитываться от среднемесячного дохода от трудовой деятельности с учетом фактически отработанного времени. В настоящее время определяются сроки выплат.

Как рассказал на заседании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, сейчас ведётся активная работа по развёртыванию дополнительных мощностей. Ведётся подготовка дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в одном из корпусов Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, стационарах Мончегорска и Апатитско-Кировской ЦГБ. По федеральным требованиям это должны быть отдельные корпуса, оснащённые дыхательной аппаратурой, диагностическим оборудованием, советующие строгим эпидтребованиям.

Также увеличивается количество лабораторий. Помимо Управления Роспотребнадзора, исследования на COVID-19 проводит областной Центр специализированных видов медицинской помощи. В общей сложности их уже сделано свыше 2,5 тысячи. Кроме того, проводится дооснащение лабораторий Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина и Мончегорской ЦРБ.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, в борьбе с распространением в Мурманской области новой коронавирусной инфекции мощную поддержку оказывают крупные компании, такие как «НОВАТЭК», «ФосАгро» и «Норникель». Глава региона поблагодарил за сотрудничество промышленников, а также всех тех, кто обеспечивает оперативную работу и помогает внедрять на территории региона все предписанные меры безопасности, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.