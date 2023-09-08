Медики напоминают мурманчанам, что сентябрь - самое лучшее время для вакцинации против гриппа

В России ежегодно болеют до 41 миллиона человек гриппом и ОРВИ. Вирусы очень легко передаётся, и самым распространенным путем передачи инфекции является воздушно-капельный.

У человека, не сделавшего прививку отсутствует иммунитет, и он является лёгкой добычей для коварного заболевания.

Для жителей Мурманской области появилась возможность сделать прививку в выходные дни. В торговом центре «Плазма» (г. Мурманск, ул. Рогозерская, 4 (1-й этаж, центральный вход) по субботам и воскресеньям работает медицинский пункт вакцинации против гриппа. Время работы пункта: с 12.00 до 18.00.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики отмечает, что перед вакцинацией медицинский работник проведёт осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к проведению вакцинации.

Вакцинация против гриппа – бесплатная. Возьмите с собой паспорт, полис, СНИЛС.

Фото: https://gov-murman.ru