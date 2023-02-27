Медленно, но верно: плавучее СПГ-хранилище компании «НОВАТЭК» движется в Мурманск

Плавучее хранилище компании «НОВАТЭК», построенное на верфи DSME, 22 февраля вышло из южнокорейского порта Окпо, сообщает kommersant.ru со ссылкой на данные Kpler. Судно, вероятно, пойдёт через Суэцкий канал в Мурманск, где станет ключевой частью перегрузочного СПГ-комплекса. Хранилище идёт в Мурманск в сопровождении буксиров с низкой скоростью, путь может занять несколько месяцев.

«НОВАТЭК» намерен запустить перевалочные терминалы в Мурманске и на Камчатке в 2023 году.

Они нужны для того, чтобы перегружать СПГ c проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» из танкеров ледового класса Arc7, способных проходить Севморпуть, на обычные конвенциональные суда, стоимость фрахта которых ниже.

Сейчас НОВАТЭК осуществляет перевалку СПГ в бельгийском Зебрюгге. После запуска перевалки в Мурманске компания перестанет зависеть от европейских портов. Запуск перевалки в Мурманске позволит «НОВАТЭКу» начать вывозить продукцию с достраивающейся первой линии завода «Арктик СПГ-2».

Она, скорее всего, заработает раньше, чем будут готовы строящиеся на судоверфи «Звезда» танкеры ледового класса Arc7. Перспективы и скорость постройки новых СПГ-танкеров для российских проектов сейчас омрачены западными санкциями на судовое оборудование.

Как отмечает независимый эксперт Александр Собко, в случае использования перегрузочного терминала в Мурманской области транспортное плечо для газовозов ледового класса в западном направлении сокращается почти в 2,5 раза по сравнению с перегрузкой на терминалах Западной Европы. Эта оптимизация позволит высвободить большее число судов ледового класса для экспорта по Севморпути на восток, что актуально в летний навигационный период.