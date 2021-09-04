Медорганизации Мурманской области получают дополнительные средства на нужды здравоохранения

Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса и при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Мурманская область получила из федерального бюджета более 1 млрд рублей дополнительных средств на нужды системы здравоохранения: два межбюджетных трансферта произведены в июле этого года – 208 и 806 млн рублей.

Оба трансферта предусмотрены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, в целях оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием или подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе дополнительные ресурсы позволяют погасить задолженность, образовавшуюся перед медицинскими организациями за уже оказанную помощь в 2020 и 2021 годах.

«Стоимость лечения больных COVID-19 в круглосуточном стационаре более чем в 3 раза превышает стоимость, предусмотренную Территориальной программой ОМС. При этом, количество заболевших за 2020 и 2021 год значительное. Дополнительные средства из федерального бюджета необходимы, чтобы была финансовая возможность рассчитаться с лечебными учреждениями за оказанную медицинскую помощь», – уточнили в Территориальном фонде ОМС Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на сегодняшний день медицинским организациям региона первый транш перечислен в полном объёме, средства второго транша перечислены в размере 253 млн рублей. За счет этих средств погашена задолженность перед медицинскими организациями за 2021 год. В сентябре планируется погасить 424 млн задолженности 2020 года. Оставшиеся средства будут направлены на дополнительную оплату медицинской помощи.