Медосвидетельствование перед военными сборами будут проводить по-новому

Право направлять на медкомиссию получат начальники (руководители) военно-медицинских организаций. Такой приказ Министра обороны от 29.01.2024 №44 вступил в силу 16 марта.

По новым правилам военных и граждан, проходящих военные сборы, на медицинское освидетельствование смогут направлять начальники (руководители) военно-медицинских организаций.

Как пишет pnp.ru, в документе уточняется, что это нужно для «определения категории годности к военной службе военнослужащих, находящихся на лечении по поводу увечий, заболеваний, полученных в период участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за рубежом».