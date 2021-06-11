Медработники Мурманской области получили благодарственные письма от организаторов акции «Онкопатруль»

В Мурманской областной филармонии сегодня состоялось торжественное информационно-просветительское мероприятие всероссийской акции «Онкопатруль». В рамках проекта с 8 по 10 июня более 800 северян прошли обследование на раннее выявление злокачественных образований.

По итогам трехдневной работы организаторы акции вручили 11 медицинским работникам Мурманской области благодарственные письма «за онконастороженность».

Статистика показывает, что злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смертности населения в России. Именно поэтому создание условий для ранней и качественной диагностики окнологических заболеваний является приоритетной задачей системы здравоохранения страны, которая была обозначена Президентом Владимиром Путиным.

«Акция достигла своего главного результата: мы напомнили пациентам о необходимости проводить обследования, рекомендованные Минздравом России. Это своевременно, так как Россия одна из немногих стран, которая возобновляет диспансеризацию, понимая, что рак не уходит на карантин», – сказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Онконастороженость – это не паранойя. С онкологией мир борется уже не одно десятилетие. Болезнь может поразить кого угодно, поэтому крайне важно распознать ее как можно раньше, – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. – «Онкопатруль» дал возможность пациентам получить оценку состояния здоровья от высококвалифицированных специалистов страны. Для наших медиков тоже было ценным поработать рука об руку с ведущими российскими экспертами. Это возможность обменяться опытом и поддержать свою квалификацию. Мы готовы принимать «Онкопатруль» в регионе и в последующие годы».

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, с 2019 года в Мурманской области ведется активная работа по переоснащению медицинских организаций за счёт средств областного и федерального бюджетов.

«Мы повышаем доступность ранней диагностики для пациентов с подозрением на онкологию, модернизируем областной онкологический диспансер. За два года общими усилиями более чем на 1,5 млрд рублей были закуплены современные цифровые маммографы для поликлиник области, УЗИ-аппараты экспертного класса, С-дуга, медицинское оборудование для операционных, отделений реанимации и многое другое. В этом году введены в эксплуатацию два линейных ускорителя в отделении радиологии», – сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, руководитель ведомства отметил, что в лечении онкологических заболеваний крайне важна ранняя и качественная диагностика, которая позволяет своевременно назначить правильное лечение. С этой целью в прошлом году на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина в рамках нацпроекта «Здравоохранения» заработал Центр амбулаторной онкологической помощи. В медучреждение направляют больных из поликлиник для дополнительного обследования при подозрении и верификации диагноза. В 2021 году пациенты посетили центр более 2500 раз, среди них впервые выявлено 94 заболевания.