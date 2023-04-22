Медсестра областной станции переливания крови получила Благодарность губернатора Мурманской области

Награду Надежде Шутихиной, медицинской сестре экспедиции с центром управления запасами компонентов крови отдела заготовки крови и её компонентов от имени губернатора Андрея Чибиса вручил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Благодарность Надежда Алексеевна получила за многолетний, добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в сохранение здоровья северян.

В медицинской профессии Надежда Алексеевна 40 лет. В 1982 году окончила медицинское училище в Архангельской области. Четыре года проработала в медицинских учреждениях в Архангельске. С 1986 года начала свою трудовую деятельность в Мурманской областной станции переливания крови.

«Вопрос выбора профессии для меня не стоял. Можно сказать, это наследственное. Мама у меня фельдшер-акушерка, ближайшие родственники тоже медики. Получить такую высокую награду очень неожиданно и волнительно. Главное для меня – помогать людям. Приятно осознавать сопричастность к тому, что моя работа многим даёт шанс на выздоровление и спасает чьи-то жизни», – рассказала Надежда Шутихина.

Фото: https://gov-murman.ru