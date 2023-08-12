Медучреждения региона продолжают приём документов для заключения договоров о мерах соцподдержки и трудоустройстве, обучающихся по программам ординатуры на платной основе

Документы для заключения договора о мерах социальной поддержки и трудоустройстве можно подать в медицинские организации Мурманской области или направить в электронном виде на адрес электронной почты: edu2023@gov-murman.ru. Контактный телефон: 486-181, 486-160.

Обучающимся по программам ординатуры на платной основе, предусмотрена компенсационная выплата в размере стоимости платных образовательных услуг и выплата региональной стипендии — 5000 рублей в месяц.

На сегодняшний день 35 ординаторов, которые заключили договора о мерах социальной поддержки и трудоустройстве с медицинскими организациями Мурманской области, проходят обучение по различным специальностям в медицинских вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска, Новгорода по наиболее востребованным для региона специальностям: «акушерство и гинекология», «аллергология и иммунология», «анестезиология-реаниматология», «гастроэнтерология», «гематология», «дерматовенерология», «кардиология», «неврология», «нейрохирургия», «неонатология», «общая врачебная практика», «онкология», «оториноларингология», «офтальмология», «патологическая анатомия», «педиатрия», «психиатрия», «психиатрия-наркология». «психотерапия», «рентгенология», «терапия», «травматология и ортопедия», «функциональная диагностика», «хирургия», «эндокринология».

С подробной информацией о порядке заключения договора на целевое обучение можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru