«Медведи» из Заозерска не смогли преодолеть «Тайфун» из Гаджиево

1 февраля в ЗАТО город Заозерск состоялся товарищеский матч между ХК «Медведи» из Заозерска и ХК «Тайфун» из Гаджиево.

Несмотря на сильный ветер и прохладную погоду, поддержать хоккеистов пришли болельщики.

Перед началом матча право символически сбросить шайбу было предоставлено главе ЗАТО город Заозерск Алексею Пеньшину.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:8.

Как сообщает администрация муниципалитета, это была захватывающая игра, продемонстрировавшая высокий уровень мастерства обеих сторон.

Фото (Роман ЩЕБЕЛЬНИКОВ): https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457279440%2Fwall-171749274_46594