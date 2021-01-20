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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 14:45

«Медведи» вдоль границ шастают не только российские, но и «иностранные»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, которая прошла вчера, указал, что военная активность Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», - говорится в сообщении российского МИДа.

Ни для кого уже давно не новость, что Россия, по мнению многих западных аналитиков, виновата во многих мировых кризисах. А уж российские «медведи» и хакеры совершенно не стесняют себя рамками каких-либо обязательств и даже просто приличий: бродят себе вдоль границ и даже пересекают их и в виртуальном, и в реальном виде.

Вот и пришлось российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову успокаивать своего норвежского коллегу и оппонента Ине Мари Эриксен Сёрейде.

Лавров заявил об ухудшении ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере. «Обсуждён комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье», — сообщает дипведомство.

Сергей Викторович спокойно и по-дипломатически достойно объяснил взволнованной даме, что пограничные вопросы носят двусторонний характер, и «медведи» вдоль границ шастают не только российские, но и «иностранные», обоюдно влияя на уровень обеспечения безопасности! И беспокоиться норвежские коллеги должны об общем ухудшении приграничной ситуации не только по обеим сторонам российско-норвежской границы, но и по всему внешнему периметру Крайнего Севера.

По мнению главы российского МИДа, открыто озвученному в ходе двусторонней видеоконференции с норвежскими коллегами, и отраженном в коммюнике по итогам встречи, комплекс вопросов двусторонних отношений, «состояние которых на данный момент оставляет желать лучшего», нужно и можно решать путем подобных переговоров, что и было частично достигнуто нынче.

Напомним, в августе власти США приняли решение о выводе с территории Норвегии своего воинского контингента. По сообщениям СМИ, Вашингтон таким образом стремился укрепить свою группировку в Азии. В Норвегию силы США и других стран НАТО всё равно будут периодически перебрасываться.

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