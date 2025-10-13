Медведица с медвежонком с любопытством «наблюдают» за работой полярников с «СП-42»

В настоящее время дрейфующая станция «СП-42» работает примерно в 100 километров от географического Северного полюса. До большой земли – более 1000 километров. Однако хозяин Арктики с лёгкостью добирается в эти отдалённые уголки.

Ледовый лагерь дрейфующей станции «Северный полюс-42» вновь посетили косолапые гости. Любопытная парочка — медведица с медвежонком, уже не раз наведывалась в лагерь: они с интересом изучают оборудование и большое яркое судно, стоящее рядом.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, для защиты научных павильонов полярники установили небольшие пиротехнические устройства, которые в случае необходимости отвлекут внимание медведей.

Фото и видео (Александр ТЕТЕРИН, ААНИИ, «СП-42»): https://vk.com/arcticandantarctic?z=video-165713521_456239801%2Fae6d281192dc5cba00%2Fpl_wall_-165713521