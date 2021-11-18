Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться в связи с возможностью ситуации временного профицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, снижение цен на нефть началось ещё накануне, и тогда же Brent уже опускалась в цене ниже 80 долларов за баррель, впервые с 7 октября. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», «медвежий» настрой МЭА и ОПЕК в их ежемесячных отчётах, возможно, повлиял на настроения. «Оба ожидают, что в не столь отдаленном будущем на рынке появится профицит», — добавили эксперты.

Сегодня утром курс доллара немного снижается по отношению к евро вслед за доходностью гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.