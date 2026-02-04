«Медвежья тематика» в Центральной городской библиотеке Мончегорска

В конце января в Центральной городской библиотеке Мончегорска состоялась встреча с Верой Николаевной Павловой – удивительным человеком, чьи авторские мишки, ласково названные «ВераМишками», растопили сердца присутствующих на встрече мончегорцев. Это был неформальный разговор с мастером, который, по её собственному признанию, постоянно учится и стремится к новым творческим высотам.

Как сообщает Татьяна Ксенофонтова, заведующий сектором литературы по искусству библиотеки, Вера Николаевна, практически коренная мончегорка. Привезённая в город в годовалом возрасте, она выросла здесь, окончила 1-ю школу. Родители всегда поддерживали её творческие начинания: Вера увлекалась фотографией, рисованием. Образование она получила в сфере культуры, окончив Училище культуры в Петрозаводске и Санкт-Петербургский институт культуры по специальности организатор социально-культурной деятельности. Однако судьба распорядилась так, что уже много лет Вера Николаевна трудится в Центральной городской библиотеке, где её творческий потенциал приобретает новые грани.

Творческий путь Веры Николаевны начинался с забавных авторских кукол, затем было много живописи в самых разных техниках. А потом пришло желание попробовать создать мишку. Без мастер-классов, по наитию, родился милый косолапый в валенках, с деревянной тележкой, сделанной руками мужа. Мишки завладели сердцем. Вера Николаевна погрузилась в «медвежью тематику», изучая работы признанных мастеров – Ольги Жарковой, Ольги Архиповой, Алены Жирёнкиной, Екатерины Дяченко. Создавала мишек по мастер-классам и искала интересные выкройки. Так, шаг за шагом, она набивала руку.

Мишки рождаются с разной скоростью: рекорд – четыре дня, в среднем же на создание одного уходит две-три недели. Самым сложным в процессе работы, как ни странно, Вера Николаевна считает пришивание ушей. На встрече она поделилась секретами набивки мишек – это могут быть опилки или вата. Материалы мастер заказывает в интернете, а иногда друзья и знакомые, зная её увлечение, дарят винтажные ткани и плюш. Большинство «ВераМишек» имеют подвижные части тела благодаря шплинтам, что придаёт им особую живость.

В ноябре 2025 года в секторе литературы по искусству с большим успехом прошла персональная выставка Веры Павловой «ВераМишки». Все представленные экспонаты давно обрели свои дома у мончегорцев и мурманчан. На вопрос: «Не жалко ли расставаться с мишками?», - Вера Николаевна ответила, что, наоборот, очень рада, что они попадают в хорошие руки, где их любят, а некоторые даже подкармливают шоколадными конфетами.

Многие мончегорцы на этой встрече открыли для себя «вторую творческую натуру» Веры Николаевны.

На мероприятие «присутствовал» необычный зелёный мишка, сшитый Верой Николаевной по выкройке корифея советской мягкой игрушки 30-х годов Софьи Россинской. Мишку, созданного с соблюдением всех нюансов того времени, принесла на встречу семья Баляновых.

Импровизированная выставка «ВераМишек» на встрече превратила присутствующих взрослых женщин в маленьких девочек. Они долго рассматривали косолапых, умилялись и с удовольствием фотографировались с ними. Встреча прошла в очень теплой и душевной обстановке, ведь мишка – это не просто игрушка. Он – своеобразный мостик между детством и взрослой жизнью.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/537204/#&gid=1&pid=2