Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублейВ Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.26 17:30

«Медвежья тематика» в Центральной городской библиотеке Мончегорска

В конце января в Центральной городской библиотеке Мончегорска состоялась встреча с Верой Николаевной Павловой – удивительным человеком, чьи авторские мишки, ласково названные «ВераМишками», растопили сердца присутствующих на встрече мончегорцев. Это был неформальный разговор с мастером, который, по её собственному признанию, постоянно учится и стремится к новым творческим высотам.

Как сообщает Татьяна Ксенофонтова, заведующий сектором литературы по искусству библиотеки, Вера Николаевна, практически коренная мончегорка. Привезённая в город в годовалом возрасте, она выросла здесь, окончила 1-ю школу. Родители всегда поддерживали её творческие начинания: Вера увлекалась фотографией, рисованием. Образование она получила в сфере культуры, окончив Училище культуры в Петрозаводске и Санкт-Петербургский институт культуры по специальности организатор социально-культурной деятельности. Однако судьба распорядилась так, что уже много лет Вера Николаевна трудится в Центральной городской библиотеке, где её творческий потенциал приобретает новые грани.

Творческий путь Веры Николаевны начинался с забавных авторских кукол, затем было много живописи в самых разных техниках. А потом пришло желание попробовать создать мишку. Без мастер-классов, по наитию, родился милый косолапый в валенках, с деревянной тележкой, сделанной руками мужа. Мишки завладели сердцем. Вера Николаевна погрузилась в «медвежью тематику», изучая работы признанных мастеров – Ольги Жарковой, Ольги Архиповой, Алены Жирёнкиной, Екатерины Дяченко. Создавала мишек по мастер-классам и искала интересные выкройки. Так, шаг за шагом, она набивала руку.

Мишки рождаются с разной скоростью: рекорд – четыре дня, в среднем же на создание одного уходит две-три недели. Самым сложным в процессе работы, как ни странно, Вера Николаевна считает пришивание ушей. На встрече она поделилась секретами набивки мишек – это могут быть опилки или вата. Материалы мастер заказывает в интернете, а иногда друзья и знакомые, зная её увлечение, дарят винтажные ткани и плюш. Большинство «ВераМишек» имеют подвижные части тела благодаря шплинтам, что придаёт им особую живость.

В ноябре 2025 года в секторе литературы по искусству с большим успехом прошла персональная выставка Веры Павловой «ВераМишки». Все представленные экспонаты давно обрели свои дома у мончегорцев и мурманчан. На вопрос: «Не жалко ли расставаться с мишками?», - Вера Николаевна ответила, что, наоборот, очень рада, что они попадают в хорошие руки, где их любят, а некоторые даже подкармливают шоколадными конфетами.

Многие мончегорцы на этой встрече открыли для себя «вторую творческую натуру» Веры Николаевны.

На мероприятие «присутствовал» необычный зелёный мишка, сшитый Верой Николаевной по выкройке корифея советской мягкой игрушки 30-х годов Софьи Россинской. Мишку, созданного с соблюдением всех нюансов того времени, принесла на встречу семья Баляновых.

Импровизированная выставка «ВераМишек» на встрече превратила присутствующих взрослых женщин в маленьких девочек. Они долго рассматривали косолапых, умилялись и с удовольствием фотографировались с ними. Встреча прошла в очень теплой и душевной обстановке, ведь мишка – это не просто игрушка. Он – своеобразный мостик между детством и взрослой жизнью.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/537204/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 40 копеек, доллар снижается на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Определились со стратегическими целями развития предприятия-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: все заявки о проблемах с отоплением находятся на контроле Минэнерго и будут отработаны УК максимально оперативно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»