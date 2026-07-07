Механики-водители оттачивают свои навыки вождения плавающего транспортёра

С военнослужащими отдельного морского инженерного полка Северного флота, стоящими на должности механиков-водителей, проводятся занятия по вождению плавающего транспортёра ПТС-2.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на первом этапе проходят теоретические занятия по изучению и проверке знаний устройства, тактико-технических характеристик и управлению плавающим транспортёром.

Перед тем как выйти на практическое вождение, механики-водители оттачивают свои навыки вождения в классе на тренажёре ПТС-2.

После чего на полигоне военнослужащие применяют полученные знания и опыт на практике, выполняя упражнения по вождению ПТС-2 на различных участках местности Заполярья.

Занятия проходят под руководством военнослужащих, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

Фото предоставлено пресс-службой Северного флота.