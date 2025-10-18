Мелочь - в большое дело: юные североморцы присоединились к акции «Соединим копилки вместе»

В Североморске ребята из групп дошкольного учреждения «Оленëнок», входящего в структуру средней школы №1, вместе со своими педагогами присоединились к акции, организованной Североморским музеем истории города и флота «Соединим копилки вместе».

Детсадовцы пришли в мастерскую помощи на ул. Кирова, 9, где встретились с ветеранами СВО из группы «Поможем братишкам», в числе которых Александр (позывной «Старый»), заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Андрей Федосеев и член общественного совета при главе ЗАТО г. Североморск Александр Гашков.

Дети передали в качестве поддержки действующих бойцов свою «копилочку добра», наполненную не только монетами, но теплом и заботой.

Для ребят организовали экскурсию по мастерской. Показали, как волонтёры плетут «сети Победы» и продемонстрировали готовые окопные свечи. Ветераны СВО вручили детям памятные подарки.

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, акция «Соединим копилки вместе» нашла отклик у многих жителей нашего города, и приятно осознавать, что наши юные горожане тоже вносят свой посильный вклад в поддержку тех, кто стоит на страже нашей Родины. Напомним, монеты из домашних копилок можно принести в музей истории города и флота на ул. Сафонова, 15.

Все собранные средства будут направлены в фонд помощи участникам специальной военной операции.

Фото (Олеся ФРАНЦИСКЕВИЧ): https://citysever.ru/novostiq/18785-meloch-v-bolshoe-delo-1/