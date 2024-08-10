«Мелодии мурманского лета» приглашают всех северян присоединиться к танцплощадке под открытым небом

Мурманчан и гостей столицы Кольского Заполярья приглашают присоединиться к мероприятиям культурного проекта «Мелодии мурманского лета».

Проект инициирован комитетом по культуре Мурманска и городскими учреждениями культуры. Каждое воскресенье лета с 14.00 в сквере на Ленинградской улице проводятся выступления местных артистов и дискотеки под открытым небом. Мероприятия рассчитаны на горожан всех возрастов, в том числе и северян старшего поколения. В рамках региональной акции «На Севере – лето», инициированной губернатором Андреем Чибисом, в этом году программу «Мелодий мурманского лета» дополняют турниры по настольным играм, интерактивные конкурсы и викторины.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, очередное мероприятие проекта состоится 11 августа –для северян выступит кавер-группа «Щербакофф Band», далее программу продолжат артисты областного Дворца культуры имени С.М. Кирова с музыкальной викториной.

Напомним, что по поручению главы региона и по просьбам старшего поколения на постоянной основе расширяется событийный календарь Мурманской области. Уже в этом месяце во всех муниципалитетах на открытом воздухе каждые выходные работают клубы настольных игр и танцевальные площадки, организуются экскурсии и кинопоказы, а в учреждениях культуры проводятся познавательные встречи и лекции. Всего в августе и сентябре в регионе запланировано свыше 270 активностей для северян старшего поколения, подробную информацию о которых можно найти в госпабликах местных учреждений культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/