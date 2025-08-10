«Мелодии мурманского лета» зазвучат в августе

Лето в городе-герое радует мурманчан теплом и чарующими звуками живой музыки. Каждый воскресный день с 14.00 до 16.00 наступает праздник для меломанов.

Сегодня, 10 августа, в Центральном сквере возле ДКиНТ им. С.М. Кирова диджеи радио «Рекорд» зарядят мурманчан и гостей города танцевальной энергией.

17 августа - в парке «Кольский» (просп. Кольский, 101) перед зрителями выступит группа «Белые Сопки».

24 августа - в детском городке «Сказка» группа «Нэвика» порадует мурманчан танцевальной программой.