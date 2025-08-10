Мурманская область. Арктика (16+)10.08.25 08:00
«Мелодии мурманского лета» зазвучат в августе
Лето в городе-герое радует мурманчан теплом и чарующими звуками живой музыки. Каждый воскресный день с 14.00 до 16.00 наступает праздник для меломанов.
Сегодня, 10 августа, в Центральном сквере возле ДКиНТ им. С.М. Кирова диджеи радио «Рекорд» зарядят мурманчан и гостей города танцевальной энергией.
17 августа - в парке «Кольский» (просп. Кольский, 101) перед зрителями выступит группа «Белые Сопки».
24 августа - в детском городке «Сказка» группа «Нэвика» порадует мурманчан танцевальной программой.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
