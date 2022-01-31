Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 12:30
Менеджер в Норвегию, сталевар в Чебоксары, DevOps Specialist, помощник капитана по радиоэлектронике и другие редкие вакансии уходящего месяца
С начала января работодатели Мурманской области разместили более 4400 новых вакансий, что на 221% больше, чем в этот же период 2021 года. Эксперты hh.ru проанализировали актуальные вакансии и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Мурманской области – в обзоре hh.ru.
- DevOps Specialist, заработная плата которого составит до 300 000 руб. на руки. В обязанности специалиста будут входить проектирование и разработка архитектуры для микросервисных решений, https://my.hh.ru/1fU
- Требуется помощник капитана по радиоэлектронике на научно-исследовательское судно. Кандидат должен иметь действующие документы для выхода в море и успешно пройти медкомиссию. Работодатель предлагает заработную плату от 120 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0vW
- Инженер-кораблестроитель, который будет обеспечивать наблюдение за ходом строительства судна, оперативно решать технические вопросы, возникающие в процессе строительства. Компания готова платить от 100 000 руб. на руки и предлагает частичную занятость, https://my.hh.ru/07o
- Спортивный организатор, который станет принимать участие в организации, планировании мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности с разными группами населения. Работодатель предлагает полную занятость и заработную плату до 40 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1gd
- Менеджер по туризму в поселок Баренцбург, Шпицберген, Норвегия, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50661114, работа вахтовым методом
- Сталевар, до 94 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51134326, работник нужен на крупное машиностроительное производство, работа вахтовым методом
- Полировщик-детейлер, от 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/46700796
- Оператор садков передержки, https://spb.hh.ru/vacancy/50249719, сотруднику нужно будет работать с живой рыбой
- Продавец сувениров с разговорным английским в поселок Баренцбург, Шпицберген, до 90 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51352833
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