Менее половины россиян считает, что стоит держать накопления в рублях

Лишь 48% россиян считает, что сбережения стоит хранить в рублях. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как россияне относятся к сбережениям в национальной и иностранной валюте. Лучшей валютой для хранения сбережений каждый третий россиянин назвал рубль, каждый пятый - доллар США, каждый девятый - евро.

Хранить сбережения целиком либо частично в рублях считают возможным 48% россиян. 37% считают, что стоит хранить накопления в долларах, 31% — в евро.

Мужчины чаще женщин в качестве лучшей валюты для сбережений называли доллары, а также отмечали, что хранить свои финансы лучше в американской и европейской валютах. Россияне старше 45 лет, напротив, реже других говорят о том, что стоит хранить накопления в долларах и евро, впрочем, и рубль в качестве лучшей валюты они называли реже всего.

По данным «SuperJob», чаще всего россияне называли рубль лучшей валютой для сбережений в мае 2015 года (53%). Доверить накопления в национальной валюте чаще всего считали возможным в июне 2014 года (71%), сегодняшнее число сторонников рубля минимально (48%). Евро в качестве лучшей валюты для сбережений чаще всего называли в мае 2009 года (28%), доллар — совсем недавно — в январе 2020 года (22%). Тогда же, в январе, хранить накопления в долларах и евро считало целесообразным наибольшее число наших соотечественников (45 и 43% соответственно).