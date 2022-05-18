Меньше браков, меньше детей, меньше разводов – итоги первого квартала 2022 года в Мурманской области

Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской области за I квартал 2022 года. Специалисты отделов ЗАГС администраций муниципальных образований региона зарегистрировали 6345 записей актов гражданского состояния.

Зарегистрировано рождений – 1416 записей актов. Это меньше на 76 записей, чем за аналогичный период 2021 года.

Число пар, желающих вступить в брак, в начале 2022 году на 41 меньше, чем в минувшем – 1007 пар. Из них в самую популярную дату зимы текущего года – 22.02.2022 – узами брака скрепили 64 пары.

Разводов за отчётный период тоже меньше. За три месяца 2022 года – 849 разводов, а за январь, февраль и март 2021 – 924.

Отделы ЗАГС и Министерство юстиции Мурманской области поступило и было обработано около 19 тысяч заявлений граждан и запросов учреждений и организаций о выдаче документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, сообщает региональное Министерство юстиции.