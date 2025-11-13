Меньше чем за две недели более 1500 спортсменов со всей страны зарегистрировались на 52-й Мурманский лыжный марафон

Заявки подали спортсмены-лыжники из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Новосибирской, Оренбургской областей и других регионов страны.

Марафон состоится в рамках 91-го Праздника Севера 28-29 марта 2026 года. Самый высокий спрос у спортсменов – на дистанцию 25 километров свободным стилем. Регистрация в этой дисциплине уже завершена.

Ещё остались места на других дистанциях: на 50-километровках «коньком» – 339 и классическим стилем – 163, в полумарафонах на 25 километров «классикой» для взрослых и юношей 17-18 лет соответственно 140 и 12 мест.

Весной следующего года Мурманский лыжный марафон вновь станет главным событием Полярной олимпиады и соберёт более 2,5 тысячи лыжников из разных уголков России от Калининграда до Камчатки и других стран. Ознакомиться с положением и зарегистрироваться можно на сайте марафона. Также приобрести слот можно на платформе «RussiaRunning». Члены Клуба Легенд имени Геннадия Нечаева освобождаются от стартового взноса.

Как отмечает региональное Министерство спорта, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!». По итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556952/#&gid=1&pid=1