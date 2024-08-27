Меньше дачного отдыха, больше поездок на море и путешествий по стране. Итоги летних каникул-2024

По сравнению с прошлым годом родители школьников стали реже оставлять своих детей в деревне или на даче и чаще отправлять в поездки по другим городам России и на Черноморское побережье. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором решили узнать у родителей, где отдыхали школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

28% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 23% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму). 11% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург). У 3% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ). 1% родителей отправили детей в школьный лагерь. 9% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.

В этом году родители реже оставляли своих детей на даче и дома на всё лето, чем в прошлом. При этом увеличилось число семей, которые отправляли детей в поездки по городам России, на Черноморское побережье и в летние оздоровительные лагеря.

Время проведения опроса: 10—22 августа 2024 года.