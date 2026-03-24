Меньше двух недель до финала третьего сезона Альфа-банк Кубка Содружества в Мурманске

В Мурманске в Долине Уюта с 3 по 5 апреля определятся новые обладатели Кубка Содружества среди сильнейших биатлонистов России и Республики Беларусь. В программе: «спринт», «командный спринт» и «масстарт». Будут разыграны малые кубки в отдельных дисциплинах.

За лидерство у мужчин поборются лучшие спортсмены Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Кирилл Бажин, Карим Халили и другие. Среди женщин на старт выйдут Наталья Шевченко и Кристина Резцова, которых в рейтинге разделяет лишь одно очко, а также Виктория Сливко, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и другие спортсменки.

В перерывах между гонками для болельщиков на трибунах будут выступать творческие танцевальные и вокальные коллективы.

Билеты можно приобрести по ссылке, а также в кассе Легкоатлетического манежа по адресу: г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6, телефон (8152) 99-52-00.

ТВ-трансляцию традиционно проведёт «голос биатлона» Дмитрий Губерниев и команда «Матч-ТВ».

Площадка соревнований – спортивный комплекс «Долина Уюта», инфраструктура которого регулярно улучшается: реконструирована лыжероллерная трасса, смонтирована современная система освещения и искусственного оснежения, пополняется материально-техническая база. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Севере – жить!».

