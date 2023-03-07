Меньше месяца осталось до старта самого северного лыжного марафона в рамках Праздника Севера. Гонки на 50 и 25 км свободным и классическим стилями пройдут 1 и 2 апреля.

Впервые Мурманский лыжный марафон состоялся в 1974 году. Долгое время он оставался главным и самым крупным в Советском Союзе и России. За все время проведения в марафоне за Полярным кругом принимали участие звезды советского и российского лыжного спорта. В их числе – Елена Вяльбе, Иван Гаранин, Юлия Чепалова, Светлана Нагейкина, Николай Зимятов, Александр Завьялов, Сергей Устюгов, Никита Крюков, Александр Панжинский и многие другие.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в этом году на старте зрители увидят колоритный состав участников. К гонкам присоединятся представители команды «Русская Зима» вместе с Максимом Вылегжаниным, Ермилом Вокуевым и мурманчанином Александром Гребенько, чемпион мира и уроженец Мурманской области Алексей Петухов, чемпион мира по биатлону Петр Милорадов, победители 48-го Мурманского лыжного марафона Роман Елетнов и Евгений Цепков, абсолютная чемпионка Праздника Севера 2022 Юлия Чекалева. Легенды Сергей Губайловский и Геннадий Нечаев, покорившие трассу заполярного марафона более 40 раз, снова будут подтверждать свой титул почётных ветеранов лыжного спорта.

Мурманский лыжный марафон остаётся привлекательным для всех людей, которыми движет сильный характер, стойкость, выносливость и желание преодолеть себя. По традиции старт даётся в затяжной марафонский подъём. Профессионалы стремятся к простору и по стратегии выбираются из общей массы лыжников, а любители идут размеренно, сохраняя темп и следуя правилу: участие – это уже победа.

За расписанием мероприятий Полярной Олимпиады и изменениями в соревновательной программе можно следить на сайте регионального Министерства спорта.



Фото: https://gov-murman.ru