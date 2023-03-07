90 российских военнослужащих возвращаются на родинуРегиональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 17:30

Меньше месяца осталось до старта самого северного лыжного марафона в рамках Праздника Севера

Меньше месяца осталось до старта самого северного лыжного марафона в рамках Праздника Севера. Гонки на 50 и 25 км свободным и классическим стилями пройдут 1 и 2 апреля.

Впервые Мурманский лыжный марафон состоялся в 1974 году. Долгое время он оставался главным и самым крупным в Советском Союзе и России. За все время проведения в марафоне за Полярным кругом принимали участие звезды советского и российского лыжного спорта. В их числе – Елена Вяльбе, Иван Гаранин, Юлия Чепалова, Светлана Нагейкина, Николай Зимятов, Александр Завьялов, Сергей Устюгов, Никита Крюков, Александр Панжинский и многие другие.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в этом году на старте зрители увидят колоритный состав участников. К гонкам присоединятся представители команды «Русская Зима» вместе с Максимом Вылегжаниным, Ермилом Вокуевым и мурманчанином Александром Гребенько, чемпион мира и уроженец Мурманской области Алексей Петухов, чемпион мира по биатлону Петр Милорадов, победители 48-го Мурманского лыжного марафона Роман Елетнов и Евгений Цепков, абсолютная чемпионка Праздника Севера 2022 Юлия Чекалева. Легенды Сергей Губайловский и Геннадий Нечаев, покорившие трассу заполярного марафона более 40 раз, снова будут подтверждать свой титул почётных ветеранов лыжного спорта.

Мурманский лыжный марафон остаётся привлекательным для всех людей, которыми движет сильный характер, стойкость, выносливость и желание преодолеть себя. По традиции старт даётся в затяжной марафонский подъём. Профессионалы стремятся к простору и по стратегии выбираются из общей массы лыжников, а любители идут размеренно, сохраняя темп и следуя правилу: участие – это уже победа.

За расписанием мероприятий Полярной Олимпиады и изменениями в соревновательной программе можно следить на сайте регионального Министерства спорта.


Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году на 8 Марта на цветы россияне потратят больше, на подарки — меньше-PRO Валюту (16+)90 российских военнослужащих возвращаются на родину-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Из-за неблагоприятных погодных условий ЦУР отмечает рост обращений граждан-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика