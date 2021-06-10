Меньше трети работодателей комплексно занимаются благополучием сотрудников

Служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как реализуется комплексный подход к благополучию сотрудников в российских компаниях, какие направления заботы о работниках чаще всего выбирают работодатели, а также какие планы есть в развитии well-being.

«Well-being - это комплексный подход по улучшению уровня благополучия и удержанию сотрудников в компании. Качество и уровень благополучия людей тесно связаны с эффективностью и производительностью, а соответственно и будущим бизнеса. Развитие программ, направленных на улучшение благополучия работников, последнее время и особенно после «пандемийного» 2020 года, когда уровень стресса у многих сотрудников был выше среднего, крайне актуально на данный момент.

Как правило, в комплексную программу well-being входит нескольких направлений: рабочая среда, социальная сфера, физическое, эмоциональное, психологическое благополучие, управление своими финансами, карьера. В рамках исследования hh.ru провёл опрос и выяснил, что именно комплексный подход well-being реализуют среди опрошенных меньше трети (27%) респондентов-работодателей. При этом во многих компаниях тоже присутствуют компоненты well-being, но они, зачастую, реализуются неравномерно или не системно», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

По результатам опроса, чаще комплексные well-being программы были отмечены в компаниях численностью от 100 до 500 человек (34%). Чуть меньше - в компаниях численностью менее 100 человек (25%), на компании штатом свыше 500 сотрудников приходится 22% положительных ответов о наличии программ поддержки и развития сотрудников.

Большинство же опрошенных компаний внедряют только некоторые из направлений well-being. Как правило, компании чаще всего занимаются совершенствованием рабочей среды: оборудование кухонной зоны и столовых - 74%, бесплатные парковки для работников - 41%, помощь в обустройстве удаленного рабочего места - 36%, компенсация связи и коммунальных затрат сотрудникам на удалёнке - 29%, корпоративные экологические акции (сбор батареек, сортировка мусора и т. п.) – 27%.

В направлении карьерного развития сотрудников компаний, участвовавших в опросе, на первом месте стоит практика преемственности, когда на вакансии компании сначала приглашают внутренних кандидатов (62%). Карьерное консультирование работников проводят 19%.

Направление соцсферы поддерживается обычно введением гибкого графика (48% опрошенных компаний) или возможностью получить корпоративную финансовую помощь в сложных ситуациях (46%).

В вопросе развития и сохранения физического здоровья работников чаще всего опрошенные компании выбирают программы ДМС (37%). Поддержку занятий спортом среди сотрудников практикуют 29%. Поддержка ментального и эмоционального здоровья сотрудников мало распространена в компаниях на данный момент. Так, лишь в 8% компаний-респондентов опроса есть штатный психолог, к которому могут обращаться сотрудники. У 6% опрошенных представителей компаний работает «горячая линия» психологической помощи.

Что в планах работодателей по развитию программ well-being в 2021 году?

Первое место в топ-3 ключевых направлений занимает развитие рабочей среды - на этом планирует сфокусироваться каждая вторая (52%) опрошенная компания. Здесь большой фронт работ в связи с расширением тренда на гибридный формат работы и с ростом конкуренции за лучших сотрудников.

Второе место по выбору компаний-респондентов - поддержка психологического состояния сотрудников, 36% ответов. Безусловно, важное направление, так как атмосфера постоянных изменений, высокой рабочей и эмоциональной нагрузки сотрудников, может серьезно влиять на производительность и самочувствие команд.

Также в фокусе well-being программ работодателей на 2021 год - совершенствованием программ физического здоровья сотрудников (32%), финансовую грамотность будут развивать в 22% компаний, социальной сферой займутся 17%.