Меньше удалёнки, больше офиса: тенденции 2024 года

В 32% компаний есть сотрудники, которые трудятся удалённо, работающие из-за рубежа — лишь в 4% предприятий и организаций. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

В каждой третьей компании (32%) есть сотрудники, которые работают удалённо. За год число работодателей, практикующих дистанционную занятость, снизилось на 4 процентных пункта.

Предприятия и организации из регионов чаще нанимают сотрудников на удалённую работу, чем компании Москвы и Санкт-Петербурга (34, 30 и 28% соответственно).

Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, совсем небольшая. В 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на удалёнке оставляют айтишников, менеджеров по продажам и сотрудников финансовых отделов.

Сегодня персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, есть только в 4% компаний, что в 2 раза меньше, чем год назад (в июне 2023 года было 9%). О такой практике чуть чаще рассказывали компании из Москвы, чем из регионов (5 и 3% соответственно).

Время проведения опроса: 14 мая — 7 июня 2024 года.