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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.23 14:00

Меньше волнуются перед собеседованием те, кто больше зарабатывает

Чем больше зарабатывают россияне, тем меньше они волнуются перед собеседованием. В топе средств, которые помогают справиться со стрессом, по-прежнему позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. Так считают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проведя опрос, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Только 6% россиян признались, что очень волнуются перед собеседованием, ещё 7% просто волнуются. 23% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 14% — низким, а 18% — очень низким. Совершенно не беспокоятся перед интервью 29% россиян.

Средняя оценка уровня стресса перед встречей с потенциальным работодателем составила 2,5 по 5-балльной шкале. При этом женщины волнуются сильнее мужчин (2,8 против 2,4 балла). Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тысяч рублей оценили свои переживания в среднем на 2,7 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тысяч — на 2,4 балла.

На первом месте среди методов, помогающих справляться со стрессом перед интервью, — самовнушение и позитивный настрой: о том, что в его случае это работает, сообщил каждый пятый (21%). Также в топе правильное дыхание (9%), подготовка с собеседованию (7%), успокоительные (6%). Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 4% — сон. Алкоголь в борьбе со стрессом применяют также 4% опрошенных. 3% — кофе. Музыка и прогулки успокаивают по 2% опрошенных, курение, чтение, еда и отдых — по 1%. Ещё 8% назвали другие способы справиться со стрессом: упоминались репетиции диалога, беседы с близкими, друзьями и коллегами, чтение отзывов о компании и прочее.

В том, что успокоиться перед интервью им не помогает ничего, признались 29% — это чуть больше, чем в 2021 году.

Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь — мужчин: среди представителей сильного пола этим «успокоительным» пользуются 7% (к счастью, это меньше, чем 2 года назад). Тех, кто в подобных обстоятельствах не может справиться с волнением, также больше среди мужчин (28% против 23% среди женщин).

Время проведения опроса: 1—3 августа 2023 года.

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