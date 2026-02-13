В Мурманске стартовали муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»«Саамские традиции»: для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп
Меньше всего День святого Валентина любят россияне, состоящие в зарегистрированном браке

58% россиян относятся ко Дню влюбленных нейтрально, 24% положительно, 18% отрицательно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

7% наших соотечественников любят неофициальный праздник 14 февраля, 17% он нравится. Большинство же (58%) относится к Дню святого Валентина безразлично-нейтрально. 10% признались в антипатии, ещё 8% буквально ненавидят его.

Женщины настроены более благосклонно: 30% россиянок оставили положительные оценки, в то время как среди мужчин таковых лишь 19%.

Ожидаемо, что больше праздник любит молодёжь до 35 лет: 38% позитивных отметок (а среди россиян 45+ — всего 14%).

Россиянам, состоящим в отношениях, День влюбленных нравится больше, чем одиноким и состоящим в зарегистрированном браке (35, 24 и 21% соответственно).

Большинство россиян (76%) не планирует дарить подарки на 14 февраля, и все же чуть больше шансов получить знаки внимания в День влюбленных имеют законные жены и мужья. Мужчины несколько чаще женщин намерены делать подарки (22% против 12%). Динамика за последние годы показывает явную тенденцию к сужению круга празднования и его «одомашниванию». Если в 2019—2021 годах подарки не дарили около 53—57% респондентов, то с 2023 года — уже более 75%.

Траты на 14 февраля россиянами запланированы достаточно скромные. Чуть больше денег потратят на подарки девушкам или любимым женщинам — в среднем 5000 рублей. На презент для жены средний бюджет составляет 4500 рублей. Мужчинам дарят ещё менее дорогостоящие подарки: парню или любимому мужчине — за 4000 рублей, а мужу — за 3200. Траты значительно варьируются в зависимости от города. Так, в Москве средний чек на подарок девушке составляет 5900 рублей, жене — 5200, парню — 5000, мужу — 3900. В крупных региональных центрах, таких как Казань, Екатеринбург и Новосибирск, суммы скромнее, от 2500 до 4000 рублей.

Время проведения опроса: 6—9 февраля 2026 года.

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
