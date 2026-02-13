Меньше всего День святого Валентина любят россияне, состоящие в зарегистрированном браке

58% россиян относятся ко Дню влюбленных нейтрально, 24% положительно, 18% отрицательно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

7% наших соотечественников любят неофициальный праздник 14 февраля, 17% он нравится. Большинство же (58%) относится к Дню святого Валентина безразлично-нейтрально. 10% признались в антипатии, ещё 8% буквально ненавидят его.

Женщины настроены более благосклонно: 30% россиянок оставили положительные оценки, в то время как среди мужчин таковых лишь 19%.

Ожидаемо, что больше праздник любит молодёжь до 35 лет: 38% позитивных отметок (а среди россиян 45+ — всего 14%).

Россиянам, состоящим в отношениях, День влюбленных нравится больше, чем одиноким и состоящим в зарегистрированном браке (35, 24 и 21% соответственно).

Большинство россиян (76%) не планирует дарить подарки на 14 февраля, и все же чуть больше шансов получить знаки внимания в День влюбленных имеют законные жены и мужья. Мужчины несколько чаще женщин намерены делать подарки (22% против 12%). Динамика за последние годы показывает явную тенденцию к сужению круга празднования и его «одомашниванию». Если в 2019—2021 годах подарки не дарили около 53—57% респондентов, то с 2023 года — уже более 75%.

Траты на 14 февраля россиянами запланированы достаточно скромные. Чуть больше денег потратят на подарки девушкам или любимым женщинам — в среднем 5000 рублей. На презент для жены средний бюджет составляет 4500 рублей. Мужчинам дарят ещё менее дорогостоящие подарки: парню или любимому мужчине — за 4000 рублей, а мужу — за 3200. Траты значительно варьируются в зависимости от города. Так, в Москве средний чек на подарок девушке составляет 5900 рублей, жене — 5200, парню — 5000, мужу — 3900. В крупных региональных центрах, таких как Казань, Екатеринбург и Новосибирск, суммы скромнее, от 2500 до 4000 рублей.

Время проведения опроса: 6—9 февраля 2026 года.