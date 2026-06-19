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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 14:00

Меньше всего страхов по поводу развития ИИ — у пиарщиков, программистов и учителей

Каждый второй экономически активный россиянин не испытывает страха перед искусственным интеллектом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

49% опрошенных заявили, что не боятся развития ИИ (в 2025 году было 55%). Доля тех, кто испытывает опасения, составила 13%. Ещё 38% затруднились с ответом (год назад — 33%).

Мужчины демонстрируют большую уверенность: 58% из них не боятся ИИ против 41% среди женщин.

С увеличением возраста опрошенных ИИ-фобии усиливаются: среди респондентов до 35 лет опасаются развития нейросетей 11%, а среди тех, кто старше 45 лет, — уже 17%.

Чем выше заработок, тем спокойнее отношение к ИИ. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей не боятся нейросетей 44%, а опасаются — 15%. Среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей доля уверенных достигает 60%, а доля испытывающих страх — 10%.

Интересно, что среди представителей распространенных профессий больше всего специалистов, не испытывающих страхов относительно эволюции ИИ, оказалось среди пиарщиков (80%). Очевидно, это связано с тем, что PR-менеджеры активно пользуются новыми технологиями и знают их возможности и ограничения. Не боятся развития искусственного интеллекта и 79% разработчиков. На третьем месте по числу бесстрашных — главные бухгалтеры и учителя (по 72%).

Меньше людей, которых развитие ИИ не страшит, среди дизайнеров и маркетологов (50 и 52% соответственно), а каждый четвертый представитель этих профессий делился опасениями по поводу эволюции искусственного интеллекта.

Главный страх — замена человека и потеря рабочих мест. Также респонденты не хотят возникновения неконтролируемых ситуаций, опасаются деградации человечества, восстания машин, роста мошенничества и утечки данных, галлюцинаций и ошибок нейросетей, а также гибели творчества и культуры.

Сторонники развития ИИ чаще всего указывают, что при грамотном использовании нейросети помогают и упрощают жизнь. Многие уверены, что за ИИ — будущее. Другой распространенный аргумент — искусственный интеллект никогда не заменит человека, это всего лишь технология. Также опрошенные отмечают рост производительности и ускорение работы, возможность контролировать ИИ и его зависимость от человека. А некоторые просто заявляют: «Знаю, как работает, поэтому не боюсь».

Время проведения опроса: 18 мая — 4 июня 2026 года.

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