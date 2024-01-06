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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.24 18:00

Меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров

28% россиян назвали себя суеверными. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин не считает себя суеверным. 28% признались, что верят в приметы. Причём женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.

Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (46%). На втором месте в этом году — HR-менеджеры (в приметы верят 36% из них), а год назад были продавцы. На третьем месте сегодня — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (18%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 21%.

Время проведения опроса: 16—26 декабря 2023 года.

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Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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03.01.24 03:54
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