Меньше всего трудностей в поиске работы у мужчин в 27-29 лет, у женщин — в 33-35 лет

Сложности трудоустройства среднестатистический россиянин оценил на 6,4 балла из 10. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ситуация с дефицитом кадров с нами надолго: оценки сложности поиска работы на фоне кадрового голода начали снижаться в прошлом году и продолжают в этом (минус 0,2 балла по сравнению с декабрем 2023 года).

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно (средняя оценка — 4,6 балла), сложнее всего — после 60 лет (7,6 балла). Впрочем, есть гендерные отличия. Так, мужчины с наименьшими трудностями, по их личным оценкам, сталкиваются в возрасте 27-29 лет (4,2 балла), а женщины — в 33-35 лет (4,4 балла). Самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет (7,9 балла), у женщин — в 54-56 лет (7,5 балла).

Значительно меньше сложностей с трудоустройством по сравнению с прошлым годом стали отмечать россияне от 48 до 53 лет: их средние оценки снизились на 0,6 балла.

Время проведения опроса: 15 октября — 1 ноября 2024 года.