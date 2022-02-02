На Северном флоте впервые пройдёт конкурс «Морской бриз» АРМИ-2022В Мурманскую область начала поступать вакцина против COVID-19 для детей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 15:30

Меняется статистическая методология наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительских цен

Как сообщает Мурманскстат, с января 2022 года еженедельная регистрация потребительских цен (ИПЦ) переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу.

Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние 5 дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчётного месяца).

Статистическое ведомство отмечает, что внесены и изменения в набор потребительских товаров и услуг согласно приказу Росстата от 22 декабря 2021 г. № 944.  Так, число позиций для расчёта ИПЦ за месяц по Мурманской области составит 538, в том числе 129 продовольственных товаров, 286 непродовольственных товаров и 123 услуги.

Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объёмов реализации лекарственных препаратов и с учётом предложений Минздрава России. Вместо 53 будут наблюдаться 63 лекарственных средства, 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).

В Мурманской области еженедельная регистрация цен будет осуществляться по 104 товарам (услугам)-представителям.

Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023 года после проведения экспериментальных расчётов в течение 2022 года

С января 2022 года Росстат начинает вести экспериментальный параллельный расчёт ИПЦ с использованием новых источников данных, в том числе:

•        информации контрольно-кассовой техники (ККТ) или из чеков;

•        информации Государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ);

•        информации, полученной путём веб-скрейпинга (технология просеивания веб-страниц) или на основе мониторинга онлайн-продаж.

В течение 2022 года будет оцениваться возможность получить полную и достоверную информацию о ценах и тарифах на весь набор наблюдаемых товаров и услуг, используя комбинацию различных источников данных и обеспечивая максимальную автоматизацию этого процесса.

Обновление Официальной статистической методологии наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительских цен (приказ Росстата от 15 декабря 2021 г. № 915), позволяет учесть основные подходы в построении индекса потребительских цен (ИПЦ), изложенные в новом международном «Руководстве по индексу потребительских цен: Концепции и Методы», 2020 г.

При подготовке обновлённой методологии использовались результаты исследовательской работы «Разработка концепции использования «больших данных» (Big data) в государственной статистике с учётом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «больших данных», выполненной в рамках проекта «Развитие системы государственной статистики – 2».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро - на 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика