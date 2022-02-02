Меняется статистическая методология наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительских цен

Как сообщает Мурманскстат, с января 2022 года еженедельная регистрация потребительских цен (ИПЦ) переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу.

Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние 5 дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчётного месяца).

Статистическое ведомство отмечает, что внесены и изменения в набор потребительских товаров и услуг согласно приказу Росстата от 22 декабря 2021 г. № 944. Так, число позиций для расчёта ИПЦ за месяц по Мурманской области составит 538, в том числе 129 продовольственных товаров, 286 непродовольственных товаров и 123 услуги.

Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объёмов реализации лекарственных препаратов и с учётом предложений Минздрава России. Вместо 53 будут наблюдаться 63 лекарственных средства, 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).

В Мурманской области еженедельная регистрация цен будет осуществляться по 104 товарам (услугам)-представителям.

Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023 года после проведения экспериментальных расчётов в течение 2022 года

С января 2022 года Росстат начинает вести экспериментальный параллельный расчёт ИПЦ с использованием новых источников данных, в том числе:

• информации контрольно-кассовой техники (ККТ) или из чеков;

• информации Государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ);

• информации, полученной путём веб-скрейпинга (технология просеивания веб-страниц) или на основе мониторинга онлайн-продаж.

В течение 2022 года будет оцениваться возможность получить полную и достоверную информацию о ценах и тарифах на весь набор наблюдаемых товаров и услуг, используя комбинацию различных источников данных и обеспечивая максимальную автоматизацию этого процесса.

Обновление Официальной статистической методологии наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительских цен (приказ Росстата от 15 декабря 2021 г. № 915), позволяет учесть основные подходы в построении индекса потребительских цен (ИПЦ), изложенные в новом международном «Руководстве по индексу потребительских цен: Концепции и Методы», 2020 г.

При подготовке обновлённой методологии использовались результаты исследовательской работы «Разработка концепции использования «больших данных» (Big data) в государственной статистике с учётом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «больших данных», выполненной в рамках проекта «Развитие системы государственной статистики – 2».