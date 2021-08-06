Мерами прокурорского реагирования взыскан ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в акватории Кольского залива

Решением Первомайского районного суда города Мурманска удовлетворены требования Мурманского межрайонного природоохранного прокурора к Мурманскому морскому рыбному порту о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам при проведении строительных работ в акватории Кольского залива. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Основанием для обращения с иском в суд явилось невыполнение хозяйствующим субъектом компенсационных мероприятий, направленных на возмещение ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания при производстве работ по ремонтному черпанию у причалов Мурманского морского рыбного порта.

По окончании ремонтных работ и до настоящего времени причиненный ущерб юридическим лицом не возмещён, что является фактическим уходом от ответственности за вред, нанесённый окружающей среде.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.