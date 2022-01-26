Мерами реагирования органов прокуратуры Мурманской области в 2021 году погашена задолженность по заработной плате на сумму 278 млн рублей

В 2021 году органами прокуратуры Мурманской области проведена существенная работа, направленная на восстановление нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда.

Принятыми мерами прокурорского реагирования работникам возмещена задолженность по заработной плате на общую сумму в 278 млн рублей.

В суды общей юрисдикции прокурорами направлено 312 исков (заявлений) о взыскании задолженности по оплате труда на сумму 13 млн рублей. Уже рассмотрено и удовлетворено 297 исков на общую сумму 10,8 млн рублей.

Кроме того, в целях обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда в указанный период прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 305 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму более 11.6 млн рублей. 289 из них на сумму в 9,7 млн рублей уже рассмотрены и удовлетворены.

Работа по восстановлению трудовых прав граждан органами прокуратуры области в 2022 году продолжается.