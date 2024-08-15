Мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных открылось в Мурманске

Мурманск принимает первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных этого года. Более 70 участников: представители науки, бизнеса, промышленности и региона объединились для продуктивной работы и решения задач экономики в режиме реального времени. Заполярных экспертов и гостей региона приветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных – значимое событие, которое впервые проходит на территории Мурманской области. Мы стали первым субъектом, принимающим спутник в год 300-летия Российской академии наук! При поддержке главы региона Андрея Владимировича Чибиса в регионе сегодня проводится комплексная работа по наращиванию научного потенциала. Так, в рамках встречи с Президентом России были представлены мастер-планы опорных населенных пунктов Заполярья, которые получили одобрение. Один из важнейших объектов мастер-плана Кировско-Апатитской агломерации – наш наукоград, город Апатиты, который должен стать главным научным центром российской Арктики. Спутник Конгресса молодых учёных вне сомнений станет платформой для обсуждения ключевых вопросов арктической повестки», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила и высокое значение Мурманского арктического университета в подготовке кадров и проведении исследований для ключевых отраслей Заполярья. Напомним, после пересмотра критериев участников, инициированного губернатором Андреем Чибисом, вуз успешно защитил проект для участия в программе «Приоритет 2030». Цели на ближайшую перспективу – участие в программе по созданию кампуса мирового уровня для трансформации университета в научно-образовательный центр по приоритетным направлениям развития арктических территорий, а также в конкурсах на создание инжинирингового центра по судоремонту и передовой инженерной школы по горнопромышленному направлению.

На мероприятие-спутник в Мурманскую область приглашены специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Калининграда, Кемерово, Иркутска, Севастополя, Казани, Перми, Ямало-ненецкого АО, Красноярского края, Сахалинской, Ленинградской, Тюменской и Архангельской областей. Им предстоит работать в тесном взаимодействии с исследователями и кураторами от региона – представителями Ловозерского ГОКа по теме комплексной переработки месторождений, в частности эвдиалитовой руды, Мурманским арктическим университетом по теме создания высокотехнологичной береговой инфраструктуры (судоремонтного кластера) и Кольским филиалом «Единой геофизической службы РАН» – по проблематике прогнозирования и предупреждения лавинной опасности. Среди экспертов – представители и таких организаций как Горный институт, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и лавинная ассоциация России.

На протяжении трёх дней участники «спутника» будут обсуждать и разрабатывать практические проекты для решения актуальных для региона задач. Работа будет вестись в трёх секциях: создание высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути, переработка месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также обеспечение лавинной безопасности. Формат работы предполагает также посещение ряда промышленных объектов и организаций региона. Тематические экспертные сессии и практические мероприятия состоятся на объектах в Мурманске, Кировске, Апатитах и ЗАТО Александровск. Итогом мероприятия-спутника в Заполярье станет пленарное заседание, на котором пройдёт защита разработанных проектов.

Фото (медиацентр Мурманского арктического университета): https://gov-murman.ru/info/news/