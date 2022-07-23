Мероприятия - на любой вкус, или Активные выходные в Мурманске

Сегодня, 23 июля, в 12.00 ДК «Первомайский» приглашает всех любителей настольных игр в сквер на ул. Зои Космодемьянской. Там пройдут дружеские поединки в «Элиас» или «Говори иначе», так по-другому называется эта игра. При плохих погодных условиях турнир пройдёт в стенах Дома культуры.

В 13:00 Детская библиотека-филиал №10 «Полярная сова» проводит «Сказки, считалки, баллады, стихи, загадки»: литературное лото на площадке возле озера Глубокое. Ребята смогут проверить свои знания и насладиться игрой на свежем воздухе. При плохих погодных условиях мероприятие будет отменено.

В 14.00 МАУ МП «Дом молодёжи» проводит гонки на радиоуправляемых машинах в Долине Уюта. Участники состязания должны будут пройти трассу с препятствиями и выполнить сопутствующие задания. При плохих погодных условиях мероприятие пройдёт в стенах МАУ МП «Дом молодёжи» (ул. Капитана Орликовой, 3). Организатор — МАУ МП «Дом молодёжи».

В воскресенье, 24 июля, в 11.00 ДК Ленинского округа проводит городской конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок» на территории детского городка «Сказка». Тема: «Профессий много есть на свете! Это знают даже дети!».

Там же в 12.00 состоится детский праздник «День профессий». Юные мурманчане в игровой форме смогут попробовать себя в разных профессиях.

С 12:00 до 14.00 в спортивном зале МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, 51) пройдут футбольные товарищеские матчи среди команд Мурманской лиги КВН в рамках проекта «В здоровом теле здоровый юмор». Организатор — МАУ МП «Дом молодёжи».