Мероприятия 90-го Праздника Севера в Мурманске включены в спортивную программу Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ)

Под эгидой форума также пройдут IV Всероссийские арктические игры, которые состоятся 25-31 марта в Салехарде и Лабытнанги.

Центральным событием Праздника Севера станет 51-й Мурманский лыжный марафон. В рамках марафона 29-30 марта запланированы гонки на 25 и 50 км свободным и классическим стилем. Также состоится детский лыжный марафон, в котором примут участие спортсмены 2016-2020 годов рождения. В прошлом году участниками марафона стали около 3000 спортсменов из 69 регионов России и зарубежных стран – Германии, Словакии, Австралии, Грузии, Белоруссии и Казахстана.

«В спортивную программу форума включены мероприятия, которые уже можно назвать брендами Арктической зоны России. Мурманский лыжный марафон и другие события являются хорошим примером повышения туристической привлекательности и сохранения традиций регионов Севера», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета МАФ Антон Кобяков.

На МАФ будет дистанционно дан старт IV Всероссийским арктическим играм. В соревнованиях примут участие все десять регионов России, которые включены в Арктическую зону. В программу игр войдут девять видов спорта: северное многоборье, фигурное катание, волейбол на снегу, лыжные гонки, биатлон, борьба, фиджитал-хоккей (3 x 3), фиджитал-баскетбол (3 x 3), а также хоккей на валенках.

«Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин, важно, чтобы возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой была у людей в каждом уголке нашей страны. Примером успешного взаимодействия Министерства спорта России и регионов в решении этой задачи становится создание современной спортивной инфраструктуры. В Арктике такая база сформирована и сегодня позволяет принимать такие соревнования, как Праздник Севера и Всероссийские арктические игры. Масштабные турниры, которые объединят весь Север, раскроют спортивный потенциал молодёжи Арктики и познакомят участников форума с культурой и традициями северных народов», – заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Актуальные вопросы развития спорта в регионах Севера обсудят в деловой программе Международного арктического форума.

Министерство спорта Мурманской области и спортивная платформа Фонда Росконгресс сформировали масштабную спортивную программу для участников форума, которые смогут узнать, что такое арктический тимбилдинг, провести зарядку в галстуках, устроить снежные бои, посоревноваться в гонках на снегоступах и айс-флоатинге, а также посетить этнодеревню и попробовать себя в этнических видах спорта: саамском футболе, прыжках через нарты, метании аркана и топора. Любители традиционных видов спорта получат возможность покататься на горных лыжах и сноуборде.

Оператором спортивной программы МАФ является спортивная платформа Фонда «Росконгресс» – «РК-Спорт».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт 26-27 марта 2025 года в Мурманске. Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте https://forumarctica.ru/. Все новости о спортивных событиях МАФ: t.me/Sport_Roscongress.