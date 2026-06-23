Мероприятия для женщин при кадровых центрах Мурманской области посетили 1,5 тысячи северянок
За первое полугодие 2026 года мероприятия для женщин, организованные Кадровым центром «Работа России» Мурманской области собрали более 1,5 тысячи участниц. Встречи, тренинги и консультации, в том числе в рамках губернаторского проекта «Мама в деле», проходили на разных площадках – в кадровых центрах, пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» и на предприятиях региона.
Так, 18 июня в Апатитском кадровом центре участницы вместе с психологом учились переводить бытовые навыки – тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, ведение переговоров – в профессиональные компетенции.
В Мончегорске женский клуб, организованный при местном кадровом центре, «ДаМы успешные» обсудил путешествия как способ эмоциональной перезагрузки, историю службы занятости и возможности превратить хобби в бизнес. В Кировске встреча женского клуба «Жемчужина Хибин» была посвящена поддержке семей участников СВО: говорили о трудоустройстве, обучении и психологической помощи.
В Кандалакше в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» прошёл семинар по тайм-менеджменту, где участницы освоили базовые принципы планирования и приоритизации. В Кольском кадровом центре прошёл психологический тренинг «Внутренний ресурс». Участницы познакомились с техниками восстановления ресурсного состояния, работали с метафорическими картами и получили поддержку психолога Надежды Панфиловой.
Ковдорский кадровый центр организовал для участниц женского клуба «РОСТ» профтур на горно-обогатительный комбинат. Женщины увидели производство изнутри, познакомились с вакансиями и убедились, что карьера в промышленности может быть комфортной и безопасной.
Такие встречи – часть системной работы службы занятости, в том числе в рамках губернаторского проекта «Мама в деле», который помогает женщинам с детьми возвращаться к карьере и открывать бизнес.
«За первое полугодие мы провели более 74 мероприятий, и то, что в них приняли участие уже 1,5 тысячи женщин, говорит о востребованности такого формата поддержки. Мы помогаем женщинам не терять профессиональные навыки в декрете, видеть свои сильные стороны и делать уверенные шаги в карьере. Результаты уже есть, и они будут только расти», – отметила исполняющая обязанности директора Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Елена Таран.
Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в региональной службе занятости уверены, что перерыв в работе во время декрета – это не пробел, а период, когда женщина накапливает ценный опыт, который можно грамотно презентовать работодателю.
Подробности о работе проекта «Мама в деле» и женских клубов – на сайте Кадрового центра «Работа России» Мурманской области murman-zan.ru (раздел «Специальные проекты»).
Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569906/#&gid=1&pid=5