Увеличена общая сумма налогового вычета, в том числе на услуги в сфере физической культуры и спортаЖаркий июль, или На какие товары и услуги вырастут цены в середине лета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.07.24 17:30

Мероприятия Дня молодёжи в Мурманске посетили более 12 тысяч северян, а фестиваль «Арктический берег» в Коле – 3,5 тысячи выпускников

Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с подведения итогов прошедших в конце прошлой недели масштабных мероприятий. 

«28 июня на Поморской набережной Колы состоялся третий, ставший уже традиционным, фестиваль «Арктический берег» для выпускников 9 и 11 классов. Его гостями стали 3,5 тысячи школьников из всех муниципалитетов региона, обучающиеся Североморского кадетского корпуса и филиала Нахимовского училища», – отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что в рамках фестиваля чествовали призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене, и напомнил, что в этом году высшие баллы получили 13 юных северян. 

Для выпускников была подготовлена насыщенная праздничная программа. Атмосферу на набережной создавали талантливые региональные творческие коллективы, а также популярные диджеи. В том числе была организована работа тематических площадок, в том числе профориентационных. Так, колледжи, техникумы Заполярья и Мурманский арктический университет встречали будущих абитуриентов на площадке «Куда пойти учиться». На Поморской набережной было представлено пространство «Работа России». Свои направления деятельности презентовали и крупные промышленные предприятия Мурманской области.

«Высокий спрос на такую информацию, от выпускников не было отбоя, они погружались в нюансы, задавали вопросы. Тема постоянной коммуникации предприятий, образовательный учреждений со школьниками, профориентация принципиально важна. И мы двигаемся в этом направлении. Это показатель высокой потребности в информации для принятия жизненно важных решений», – отметил губернатор.

Ещё одним ярким событием этих выходных стал День молодёжи. 

«Мероприятия, посвящённые празднику, в этом году посетили более 12000 северян. Ежегодно День молодёжи даёт нам возможность в полной мере увидеть масштаб и результаты качественного развития молодежной политики в регионе. С каждым годом мы интегрируем всё больше полезных форматов», – отметил глава региона. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году в рамках Дня молодёжи мероприятия разных форм прошли в муниципальных образованиях, а главное событие состоялось на площади Пять Углов в Мурманске. В завершение дня у морского вокзала прошла дискотека под открытым небом «Портовый движ», которая станет традиционной этим летом, при условии хорошей погоды.

«Всем участникам и организатором огромное спасибо. Отдельная благодарность сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение безопасности. Все мероприятия прошли без эксцессов, что еще раз свидетельствует о высоком уровне подготовки и безопасности», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«До свидания, мальчики». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Увеличена общая сумма налогового вычета, в том числе на услуги в сфере физической культуры и спорта-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,55 рубля, евро вырос почти на 1,54 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика