Мероприятия Дня молодёжи в Мурманске посетили более 12 тысяч северян, а фестиваль «Арктический берег» в Коле – 3,5 тысячи выпускников

Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с подведения итогов прошедших в конце прошлой недели масштабных мероприятий.

«28 июня на Поморской набережной Колы состоялся третий, ставший уже традиционным, фестиваль «Арктический берег» для выпускников 9 и 11 классов. Его гостями стали 3,5 тысячи школьников из всех муниципалитетов региона, обучающиеся Североморского кадетского корпуса и филиала Нахимовского училища», – отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что в рамках фестиваля чествовали призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене, и напомнил, что в этом году высшие баллы получили 13 юных северян.

Для выпускников была подготовлена насыщенная праздничная программа. Атмосферу на набережной создавали талантливые региональные творческие коллективы, а также популярные диджеи. В том числе была организована работа тематических площадок, в том числе профориентационных. Так, колледжи, техникумы Заполярья и Мурманский арктический университет встречали будущих абитуриентов на площадке «Куда пойти учиться». На Поморской набережной было представлено пространство «Работа России». Свои направления деятельности презентовали и крупные промышленные предприятия Мурманской области.

«Высокий спрос на такую информацию, от выпускников не было отбоя, они погружались в нюансы, задавали вопросы. Тема постоянной коммуникации предприятий, образовательный учреждений со школьниками, профориентация принципиально важна. И мы двигаемся в этом направлении. Это показатель высокой потребности в информации для принятия жизненно важных решений», – отметил губернатор.

Ещё одним ярким событием этих выходных стал День молодёжи.

«Мероприятия, посвящённые празднику, в этом году посетили более 12000 северян. Ежегодно День молодёжи даёт нам возможность в полной мере увидеть масштаб и результаты качественного развития молодежной политики в регионе. С каждым годом мы интегрируем всё больше полезных форматов», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году в рамках Дня молодёжи мероприятия разных форм прошли в муниципальных образованиях, а главное событие состоялось на площади Пять Углов в Мурманске. В завершение дня у морского вокзала прошла дискотека под открытым небом «Портовый движ», которая станет традиционной этим летом, при условии хорошей погоды.

«Всем участникам и организатором огромное спасибо. Отдельная благодарность сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение безопасности. Все мероприятия прошли без эксцессов, что еще раз свидетельствует о высоком уровне подготовки и безопасности», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru