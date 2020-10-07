Мероприятия к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье пройдут с учётом ограничений

Мурманская область готовится отметить 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В совещании по подготовке событий, которое провела вице-губернатор Елена Дягилева, приняли участие представители органов исполнительной власти Мурманской области.

«Мероприятия, приуроченные к годовщине разгрома немецко-фашистских войск, начались в Мурманской области в сентябре и будут продолжаться до ноября, – отметила вице-губернатор. – Это значимая дата для нашего региона, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы не можем позволить себе рисковать здоровьем северян, а потому многие мероприятия проходят в режиме онлайн».

В рамках празднования памятной даты организована, в частности, единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей. Право на неё имеют жители Мурманской области, награжденные медалью «За оборону Советского Заполярья», а также проживающие в регионе вдовы (вдовцы) погибших (умерших) граждан, награжденных медалью «За оборону Советского Заполярья», не вступившие в повторный брак.

Проведение большей части праздничных торжеств запланировано на октябрь. В их числе – уже состоявшаяся церемония открытия памятника воинам Полярной дивизии; церемония открытия памятного мемориального объекта, посвященного подвигу бойцов оленетранспортных батальонов; вручение представителям общественных организаций, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны»; проведение уроков Мужества и Памяти, а также многочисленные акции в учреждениях культуры Мурманской области.