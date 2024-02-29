Мероприятия по повышению вовлеченности персонала в работу проводят 3 из 10 российских компаний

Россияне оценивают свой уровень вовлеченности в работу на 4,6 балла из 5. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, выполненного по заказу «РБК», в котором приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

Уровень вовлеченности в работу россияне в среднем оценили в 4,6 балла по пятибалльной шкале, причем 7 из 10 считают, что их вовлеченность в работу максимально высока.

Женщины оценивают свою вовлечённость в работу чуть выше, чем мужчины (4,7 и 4,5 балла соответственно). Число тех, кто считает, что достоин пятерки по этому показателю, среди женщин также выше (76 и 68% соответственно).

Опрос представителей компаний показал: 3 из 10 работодателей проводят мероприятия по повышению вовлечённости персонала в работу. Наиболее популярные форматы — обучение и рабочие встречи.

По сравнению с аналогичным исследованием 2022 года, россияне стали чаще говорить о высокой мотивации и работе на результат: на 5 баллов оценили вовлеченность 72% россиян, 1,5 года назад таких было 68%, средний балл также вырос (с 4,5 до 4,6).

Время проведения опроса: 12—16 января 2024 года.