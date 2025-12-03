В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центрПрогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количества
Мероприятия, посвящённые 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути, пройдут в Санкт-Петербурге

В Историческом парке «Россия — моя история» Санкт-Петербурга 4 декабря в 11.00 будет дан старт комплексу мероприятий в рамках празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути.

Как сообщает оргкомитет, проект реализуется во исполнение Указа Президента РФ от 10.03.2025 №136 «О праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути» комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с АНО «Центр «Арктические инициативы» и СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр».

Проект объединяет образовательные, культурные и интерактивные форматы, позволяя погрузиться в историю Северного морского пути и ключевые достижения России в Арктике.

В программе — интерактивная выставка. Цифровые панели и мультимедийные презентации оживят пять веков арктических открытий — от первых плаваний на кочах до современных научных проектов и инфраструктуры региона. Отдельный раздел посвящён технологической мощи российского ледокольного флота.

Кроме того, предусмотрена уличная планшетная экспозиция — 500 лет истории Северного морского пути в фотографиях, архивных документах и красочной инфографике.

Художественная выставка представит уникальные полотна, вдохновленные Арктикой и историей Северного морского пути, природой, культурой и бытом коренных народов, а также личными впечатлениями художников от экспедиций.

В программе — короткометражный фильм к 500-летию Северного морского пути, показы художественных и документальных фильмов об Арктике и творческие встречи с их создателями.

На конференции «Северный морской путь — наше историческое наследие в книгах» будут представлены новые издания об Арктике для читателей всех возрастов. Её посетители смогут встретиться с участниками экспедиций «Безопасная Арктика 2025» и «Арктическая технологическая экспедиция СПб ГУТ по побережью Белого моря», увидеть своими глазами ролики, снятые в экстремальных условиях Арктики, и задать интересующие вопросы.

Экспозиция будет работать в Санкт-Петербурге с 4 по 15 декабря. Вход свободный.

