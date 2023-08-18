Мероприятия, посвящённые Дню флага, будут проводиться в пространствах «СОПКИ» по всему региону

22 августа в России традиционно отмечается День государственного флага. В рамках празднования с середины августа в учреждениях культуры Мурманской области проводятся тематические лекции, познавательные часы, мастер-классы и творческие выступления.

Областной Дворец культуры имени С.М. Кирова 19 августа приглашает северян и гостей Кольского Заполярья на площадь перед Дворцом – в 18.00 там начнётся концертная программа с участием талантливой молодёжи, которая в своем творчестве расскажет о любви к Родине и родному краю. В рамках концерта будет организована тематическая площадка для детей.

В областной детско-юношеской библиотеке юные посетители смогли узнать об истории создания российского флага и создании триколора на патриотическом часе «Цвета России». До конца месяца в библиотеке можно записаться на участие в игре «От Кремля до матрешки» о неофициальных символах страны, а также в мастер-классе по созданию открытки «Сердце России». А 19 августа в 13.00 юные северяне смогут своими руками смастерить оригинальную объёмную бабочку из бумаги цветов российского флага в технике конструирования.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает 19 августа в 14.00 на творческую мастерскую «Три цвета России». Во время мероприятия, посвящённого Дню государственного флага РФ, можно будет не только узнать историю российского триколора, но и своими руками изготовить памятный сувенир в цветах знамени нашей великой страны.

В областном художественном музее в рамках акции гости музея смогли познакомиться с историей появления российского «триколора» и расшифровать значения его цветов, а также собрать своими руками букет лютиков из бумаги в цвет государственного флага или создать работу в смешанной технике. А 23 августа в Доме ремёсел на улице Книповича, 23а специалисты музея расскажут, где впервые подняли триколор, когда начали отмечать День флага и какие рекорды устанавливали в России по случаю праздника.

До конца августа в областной библиотеке для слепых и слабовидящих будет работать книжно-иллюстративная выставка «Душа России в символах её». Читатели познакомятся с изданиями о символах России и смогут воспользоваться мультимедийным изданием «Государственные символы России», содержание которого представлено в двух дополняющих друг друга форматах - печатном и звуковом. Для незрячих читателей будут размещены рельефно-графические изображения символов России. Дополнят выставку альбомы и путеводители по нашей стране, которые помогут узнать историю, географию и традиции Родины.

Посетители областной научной библиотеки в преддверии празднования могли принять участие в тематическом квизе и пройти исторический путь российского флага. А 22 августа молодежное пространство «СОПКИ 21А», созданное в библиотеке, проведёт викторину «О чём молчит символ России» и кинопоказ «Государственные символы России. Фильм 2 «Флаг России». Кроме того, тематические мероприятия, посвящённые Дню флага, будут проводиться в пространствах «СОПКИ» по всему региону.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, также в день празднования жителей муниципалитетов Кольского Заполярья ждут уличные концерты творческих коллективов, патриотические акции и флешмобы с раздачей памятных сувениров.

Фото: https://gov-murman.ru