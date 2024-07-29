Мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота, в Североморске посетили порядка 15 тысяч человек

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-морского флота.

«Для всей страны и Мурманской области это поистине всенародный праздник. Ведь 80% основных сил Северного флота базируется на территории нашего региона. С одной стороны, для нас это большая честь, с другой – повышенная ответственность. Президент России Владимир Путин поддержал увеличение финансирования в рамках программы реновации ЗАТО. Поэтому наша главная задача – до конца года выполнить намеченный план, несмотря на целый набор бюрократических сложностей. С 2019 года в рамках этой задачи мы уже выполнили более двух тысяч мероприятий, но надо продолжать двигаться в активном темпе», – отметил глава региона.

В завершение Андрей Чибис ещё раз поздравил с Днём Военно-морского флота всех, кто связал свою жизнь с морем, а также поблагодарил организаторов праздничных мероприятий за отличную работу.

«Я ещё раз поздравляю с Днём Военно-морского флота всех, кто связал свою жизнь с морем, в том числе, гражданский персонал и ветеранов Северного флота. Мероприятия ко Дню Военно-морского флота в Североморске посетили порядка 15 тысяч человек. Благодарю организаторов мероприятий, командование Северного флота, а также всех, кто обеспечивал безопасность на должном уровне», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/