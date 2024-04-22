Мероприятия, приуроченные празднованию Дня Победы, традиционно состоятся в каждом муниципалитете Мурманской области

Одной из тем оперативного совещания правительства Мурманской области стала подготовка и проведение празднования Дня Победы в Мурманской области. Как отметил глава региона Андрей Чибис, на данный момент в нашем регионе проживают 862 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан – инвалиды и дети войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны.

«В честь Дня Победы предусмотрены единовременные денежные выплаты. Одной из мер поддержки также является ремонт квартир. В 2024 году будет отремонтировано 7 жилых помещений. На текущий момент все заявки о ремонте квартир от ветеранов находятся в работе или уже удовлетворены», – уточнил губернатор.

Андрей Чибис анонсировал ключевые мероприятия масштабной программы в Мурманской области. Так, 4 мая в 12.00 в Долине Славы начнётся традиционный торжественный митинг, а 9 мая в 10.00 в городе-герое Мурманске – военный Парад Победы, который завершится шествием к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Губернатор подчеркнул, что события, приуроченные к одному из главных праздников страны, Дню Победы, традиционно, пройдут по всей области. Подробнее о ходе подготовки и самих праздничных мероприятиях доложила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Главными героями были и остаются наши ветераны, которым, безусловно, уделяется особое внимание не только накануне 9 мая. Но в дни празднования у всех нас появляется дополнительная возможность выразить безмерную благодарность и уважение за их подвиг», – поделилась вице-губернатор.

Она уточнила, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также все приравненные к ним категории северян, получат к 9 мая подарки от губернатора Мурманской области. В этому году к работе по адресной доставке подарочных наборов активно подключатся не только волонтёры, но и участники «Движения Первых» и курсанты регионального отделения Центра «ВОИН».

Говоря о выплатах к празднику, вице-губернатор уточнила, что в этом году их получат 862 человека – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий северян. Кроме того, выплаты предусмотрены для более 20,5 тысячи детей войны. До октября 2024 года выплату получат и 65 жителей региона, награждённые медалью «За оборону Советского Заполярья».

Говоря о праздничных событиях этого мая, вице-губернатор Елена Дягилева анонсировала прибытие в Мурманск агитационного поезда «Сила в правде».

«Акция Министерства обороны России стартовала 23 февраля на Киевском вокзале Москвы. Маршрут следования поезда включает 75 станций в 67 субъектах Российской Федерации. Почётно, что 2 мая состав сделает остановку в городе-герое Мурманске», – уточнила вице-губернатор.

Как сообщила Елена Дягилева агитационный поезд пробудет в заполярной столице несколько часов и уже в 14.40 вновь отправится в путь. За время стоянки с экспозициями 9 тематических вагонов, посвящённых истории и современности российских вооруженных сил, вооружением и военной техникой, размещёнными на трёх платформах, смогут ознакомиться организованные группы, в которые в приоритетном порядке будут включены ветераны, активные участники молодёжных общественных движений, курсанты и кадеты Мурманской области.

Одной из ключевых площадок проведения праздничных событий по традиции станет «Долина Славы». 4 мая на территории мемориального комплекса и многофункциональной площадки напротив состоится комплекс мероприятий. После торжественного митинга и возложения цветов к памятнику «Скорбящая Мать» здесь пройдёт историческая реконструкция, посвященная событиям весны 1944 года и подвигу морских пехотинцев 254-й бригады морской пехоты Северного флота.

В рамках концертной программы Ансамбль песни и пляски Северного флота исполнит песни фронтовых бригад. Также в программе – выставка образцов исторической военной техники, вооружения и обмундирования военнослужащих, работа тематических площадок, в том числе интерактивной выставки «Фронт. Тыл. Победа» и полевой кухни. В ходе проведения мероприятия волонтёрами будет организована раздача георгиевских лент, флажков и леденцов для юных участников мероприятия.

«Особым вниманием и заботой мы окружим наших ветеранов. Для пожилых участников мероприятия будут предусмотрены скамейки и при необходимости пледы. Помогать пожилым северянам будут волонтёры: они сопроводят их к месту проведения события, помогут занять удобное место и вернуться в город по завершении события», – дополнила Елена Дягилева.

Наряду с ветеранами участниками мероприятий в Долине Славы станут делегации молодёжных и ветеранских общественных организаций, муниципальных образований, представители региональных отделений организаций «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Движение Первых», военно-патриотических клубов, гостей и жителей Мурманской области.

Как отметила вице-губернатор, 6 и 7 мая 60 лучших юнармейцев, кадетов из нескольких муниципалитетов Мурманской области будут нести вахту почётного караула у поста №1 в городе-герое Мурманске. В рамках акции «Верни герою имя» с 1 по 9 мая будет организовано 30 мероприятий с участием порядка 500 юных северян для уборки территорий памятников и воинских захоронений. Субботники пройдут по всей территории Мурманской области. Кроме того, 3 и 6 мая с 20.00 до 23.00 в Мурманске состоится генеральная репетиция Парада Победы.

«В саму дату, 9 мая, праздничную программу откроет военный парад, участниками которого станут парадные расчеты юнармейцев, воспитанников Североморского кадетского корпуса и курсанты Мурманского арктического университета», – уточнила Елена Дягилева.

По завершении парада состоится праздничное шествие по центральным улицам города, в котором примут участие жители и гости города-героя Мурманска, наша молодёжь и представители трудовых коллективов. По ходу движения шествия 1 200 школьников представят более 40 тематических театрализованных постановок и «Живых открыток». Завершится шествие по традиции у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», где состоится торжественный митинг и возложение цветов.

Вице-губернатор подчеркнула, что в День Победы запланированы мероприятия во всех административных округах Мурманска и в жилом районе Росляково. На площади Пять Углов работа интерактивных площадок начнётся с 11.00. В 14.00 стартует концертная программа с участием творческих коллективов городских учреждений культуры и артистов областного Дворца культуры имени С.М. Кирова, а также известного коллектива «Петербургские баритоны». Завершится концертная программа хоровой акцией с участием учащихся школ искусств и музыкальных школ города Мурманска.

По традиции в 22.00 9 мая с площадки в районе Абрам-Мыса будет произведено 30 холостых залпов из артиллерийских орудий.

«Безусловно, география праздничных мероприятий не ограничивается заполярной столицей. Во всех населённых пунктах региона подготовлены различные программы – состоится свыше 300 событий для более чем 100 тысяч северян всех возрастов», – подытожила Елена Дягилева.

Так, в Североморске в 9.00 запланирована торжественная церемония поднятия Знамени Победы на мысе Алыш. После этого, в 10.00, будет зажжён Огонь памяти и начнётся парад войск Североморского гарнизона. В 12.00 запланирован старт автопробега «Север помнит, гордится!» к мемориальному комплексу «Долина Славы».

Она подчеркнула, что особое внимание в череде праздничных событий уделяется мероприятиям с участием подрастающего поколения северян, уточнив, что 8 мая будут открыты 15 новых муралов в школах ЗАТО Александровск, Мончегорска, Печенгского округа, Полярных Зорь, ЗАТО г. Североморск, Мурманска, Ковдорского округа, Кировска и Колы.

Елена Дягилева напомнила, что ранее в образовательных учреждениях Мурманской области уже были открыты 17 подобных объектов, посвящённых участникам специальной военной операции и Героям России.

В завершении доклада заместитель губернатора акцентировала внимание на том, что, как и в предыдущие годы, правительство Мурманской области уделяет особое внимание мерам безопасности при проведении всех мероприятий. На всех площадках будут дежурить необходимые службы: бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, ГИБДД и пожарные расчёты.