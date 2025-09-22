Мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче продолжаются в Мурманской области

В течение прошлой недели жители Мурманской области активно участвовали во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который посвящен вопросам экономии энергии и защиты окружающей среды.

Так, в Ковдорском муниципальном округе в двух группах детского сада «Акварельки» и «Фантазеры» состоялось увлекательное путешествие в историю лампы накаливания. Воспитатели рассказали детям о достижениях выдающегося российского ученого Александра Ладыгина. Северяне познакомились с видами современных ламп и правилами их утилизации. Юные участники попробовали экспериментально выяснить, каким образом лучше экономить электричество дома.

В Заозерской школе №289 старшеклассники решили присоединиться к движению. Они провели акцию среди учащихся младших классов, рассказывая им о том, почему важно бережно относиться к природным ресурсам и какой вклад каждый школьник может внести в дело сохранения планеты.

Мурманская центральная детская библиотека стала местом настоящего погружения в тему рационального использования ресурсов. Интеллектуальное лото «Знаете ли вы?» позволило взрослым и детям ознакомиться с различными аспектами энергетики и ресурсосбережения. Выставка книг дала возможность глубже изучить проблематику, включая альтернативные виды энергии и современные технологии энергоэффективности.

Отдельного внимания заслуживает выставка рисунков, выполненных в технике эко-творчества. Молодые художники из отделения дневного пребывания молодых инвалидов использовали натуральные краски из привычных продуктов питания: кофе, куркумы, ягод и чая каркаде. Эти произведения искусства стали ярким примером того, как творчество и забота о природе могут идти рука об руку.

Как отмечает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, каждый год фестиваль собирает порядка семи тысяч участников, и 2025-й не станет исключением. Активная поддержка молодёжью Мурманской области идей энергосберегающего и энергоэффективного образа жизни говорит о высоком уровне экологической сознательности и готовности поддерживать полезные инициативы. Это свидетельствует о стремлении жителей к формированию культуры устойчивого развития, снижению нагрузки на природные ресурсы и повышению качества жизни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553727/#&gid=1&pid=4